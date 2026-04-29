A Napoli si apre la trentaduesima edizione del Maggio dei monumenti, un evento che si svolge con circa 200 appuntamenti distribuiti in tutta la città. La manifestazione si concentra quest'anno sui colori di Napoli, come il giallo, il rosso e il bianco, coinvolgendo monumenti, spazi pubblici e luoghi storici. Sono previsti spettacoli, visite guidate e iniziative culturali, rivolte sia ai residenti che ai turisti.

“Ebbra di luce, folle di colori”. La trentaduesima edizione del “Maggio dei monumenti” napoletano - e dei turisti - ha come tema i colori di Napoli: giallo, rosso, bianco e blu. La kermesse - inizia il 2 maggio e finisce il 2 giugno - con i suoi oltre 200 eventi ha l’obiettivo di raccontare la Sirena più affascinante del mondo come fosse un quadro e appunto i colori la guida per interpretarlo e attraversarlo. Con una colonna sonora che terrà compagnia a chi questo viaggio lo vuole fare con il cuore e la testa. Non a caso l’evento clou, in programma il 31 maggio alle 21 alla Rotonda Diaz, è il concerto del pianista e compositore Stefano Bollani, cittadino onorario di Napoli, un omaggio alla città, che vedrà ospiti Peppe Servillo, le Ebbanesis e Daniele Sepe.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Maggio dei monumenti a Napoli, 200 eventi da scoprire: «Celebriamo i colori della città»

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