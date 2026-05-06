Per Claudio Santamaria il Dandi di Romanzo Criminale avrebbe potuto benissimo indossare un abito Louis Vuitton
Claudio Santamaria ha commentato che il personaggio del Dandi in Romanzo Criminale avrebbe potuto indossare tranquillamente un abito Louis Vuitton. Nel panorama cinematografico italiano, sono pochi gli attori che riescono a catturare subito l’attenzione degli spettatori con la loro presenza. La sua interpretazione ha suscitato discussioni tra il pubblico e gli appassionati di cinema, che apprezzano la capacità di coinvolgimento sul set.
Nel cinema italiano, sono pochi gli attori capaci di accendere immediatamente l'entusiasmo del pubblico. Claudio Santamaria è uno di questi. Dai suoi esordi fino ai lavori più recenti, l’attore romano non ha mai avuto paura di cimentarsi con ruoli diversi, vestendo i panni di un supereroe scapestrato per le vie di Roma, di un criminale parte di una pericolosa banda e di un alto dirigente del SISMI. Foto di Benedetta Guidantoni Courtesy Louis Vuitton Foto di Benedetta Guidantoni Courtesy Louis Vuitton È stata proprio la sua interpretazione in Il Nibbio a valere a Claudio Santamaria una nomination come miglior attore protagonista ai prossimi David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano che Santamaria ha scelto di approcciare come i suoi colleghi d’oltreoceano.🔗 Leggi su Gqitalia.it
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