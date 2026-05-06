Claudio Santamaria ha commentato che il personaggio del Dandi in Romanzo Criminale avrebbe potuto indossare tranquillamente un abito Louis Vuitton. Nel panorama cinematografico italiano, sono pochi gli attori che riescono a catturare subito l’attenzione degli spettatori con la loro presenza. La sua interpretazione ha suscitato discussioni tra il pubblico e gli appassionati di cinema, che apprezzano la capacità di coinvolgimento sul set.

Nel cinema italiano, sono pochi gli attori capaci di accendere immediatamente l'entusiasmo del pubblico. Claudio Santamaria è uno di questi. Dai suoi esordi fino ai lavori più recenti, l’attore romano non ha mai avuto paura di cimentarsi con ruoli diversi, vestendo i panni di un supereroe scapestrato per le vie di Roma, di un criminale parte di una pericolosa banda e di un alto dirigente del SISMI. Foto di Benedetta Guidantoni Courtesy Louis Vuitton Foto di Benedetta Guidantoni Courtesy Louis Vuitton È stata proprio la sua interpretazione in Il Nibbio a valere a Claudio Santamaria una nomination come miglior attore protagonista ai prossimi David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano che Santamaria ha scelto di approcciare come i suoi colleghi d’oltreoceano.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Per Claudio Santamaria «il Dandi di Romanzo Criminale» avrebbe potuto benissimo indossare un abito Louis Vuitton

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