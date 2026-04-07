Ostriche e Louis Vuitton | il metodo della Asl di Bari

Le indagini condotte dalla Asl di Bari hanno portato alla luce alcune irregolarità nella gestione delle risorse. Durante le attività di controllo, sono emerse situazioni che hanno suscitato l’attenzione degli inquirenti, coinvolgendo aspetti amministrativi e di approvvigionamento. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli e verifiche avviati nell’ambito del settore sanitario locale. La situazione è ora al centro delle analisi delle autorità competenti.

Scava, scava e va a finire che nella gestione delle Asl di Bari si scoprono pagine degne della più classica commedia all’italiana. Favori e appalti in cambio di Louis Vuitton, pesce fresco da 400 euro e lavori di ristrutturazione gratis in casa. Roba da barzelletta quella emersa nelle motivazioni delle condanne per corruzione se non fosse che di mezzo c’è la nostra salute, ci sono i nostri soldi e c’è il servizio pubblico, che in Puglia è sempre più bistrattato. La signora Concetta Sciannimanico, detta Conny, girava con borse firmate (originali) che stridevano con la portata del suo stipendio. Conny allo sportello della Asl era la più disponibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ostriche e Louis Vuitton: il metodo della Asl di Bari Comunicato Stampa: Kimbo nominato caffè ufficiale della Louis Vuitton 38ª America's Cup di NapoliNapoli, 24 marzo 2026 - In qualità di Official Coffee, Kimbo porterà il suo aroma, il rito e l'eccellenza dell'espresso napoletano nel cuore della... Leggi anche: Il mitico bauletto, non solo firmato Louis Vuitton, è ancora di tendenza