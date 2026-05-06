Recentemente è stato chiarito quando un ente previdenziale può rifiutare di restituire le somme versate dagli over 67. Le norme si applicano a specifiche situazioni, come la presenza di documentazione errata o di irregolarità nei pagamenti. In questi casi, l’ente può respingere le richieste di restituzione avanzate dai beneficiari. La questione riguarda principalmente le pensioni e le misure assistenziali rivolte a questa fascia di età.

Tra le misure assistenziali più importanti destinate agli anziani, per la precisione agli over 67 che si trovano in condizioni di disagio reddituale, c’è sicuramente l’Assegno Sociale: questa forma integrativa di supporto non è tuttavia immutabile, dal momento che la sua consistenza deriva direttamente dalla situazione economica del richiedente. Ad oggi il tetto massimo è di 546,24 euro al mese per 13 mensilità, vale a dire 7.102,12 euro all’anno, ma come detto poc'anzi la consistenza dell’assegno è inversamente proporzionale al reddito del beneficiario: più questo s’incrementa e più di conseguenza si riduce la cifra a cui si ha diritto e viceversa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pensioni, ecco quando si può respingere la richiesta di restituzione dei soldi da parte dell’Inps

Notizie correlate

Pensioni INPS, stop ai rimborsi: quando la restituzione non è dovutaDue ordinanze della Cassazione chiariscono le richieste INPS su pensioni e assegni: conta l’anno del reddito e la consapevolezza del beneficiario Le...

Leggi anche: Pensioni, ecco a che età si andrà dal 2027: la tabella ufficiale dei requisiti Inps

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Ecco quando arrivano i pagamenti delle pensioni di maggio; Pensioni maggio 2026: cambia la data di accredito, ecco quando arrivano i pagamenti; Pensioni, Aggiornato il certificato ObisM. Ecco le novità del 2026; Pagamenti pensioni di maggio 2026, ecco quando arrivano davvero e chi può averli prima.

Pensioni, quattordicesima da 336 a 655 euro: chi la prende e quando. Requisiti e come fare domandaSi avvicina il pagamento della quattordicesima per i pensionati. La cosiddetta somma aggiuntiva alla pensione viene erogata d'ufficio dall'Inps con l'assegno di luglio ... corriereadriatico.it

Quattordicesima pensionati, da 336 a 655 euro: chi la prende e quando. Requisiti e quando serve fare domandaSi avvicina il pagamento della quattordicesima per i pensionati. La cosiddetta somma aggiuntiva alla pensione viene erogata d'ufficio dall'Inps con l'assegno di luglio ... ilmessaggero.it

ANDREMO IN PENSIONE SEMPRE PIÙ POVERI! Il Governo taglia le pensioni dei dipendenti pubblici. Ecco perché Se vuoi conoscere le nostre proposte sulle pensioni… continua a seguirci! - facebook.com facebook

Pensioni, la metà degli italiani prende «troppo»: come rivedere i sussidi (e finirla con il buonismo) x.com