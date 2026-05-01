Pensioni INPS stop ai rimborsi | quando la restituzione non è dovuta

La Corte di Cassazione ha emesso due ordinanze che precisano le condizioni in cui l'INPS può richiedere la restituzione di somme relative a pensioni e assegni. Le decisioni si concentrano sul momento in cui il reddito viene percepito e sulla consapevolezza del beneficiario riguardo all’errore o all’illecito. Questi provvedimenti stabiliscono che, in determinate circostanze, la restituzione non è dovuta, a seconda dell’anno di riferimento e della conoscenza del beneficiario.

Due ordinanze della Cassazione chiariscono le richieste INPS su pensioni e assegni: conta l’anno del reddito e la consapevolezza del beneficiario. Le recenti ordinanze della Cassazione chiariscono i diritti dei cittadini. Negli ultimi anni, molti cittadini che percepiscono prestazioni legate al reddito — come assegno sociale, pensioni di invalidità o integrazioni al minimo — si sono visti chiedere dall’INPS la restituzione di somme considerate “indebite” a seguito di un aumento del reddito. Si tratta spesso di richieste pesanti, che incidono su persone già in condizioni economiche delicate. Tuttavia, due recenti pronunce della Corte di Cassazione introducono importanti chiarimenti che possono fare la differenza.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Pensioni INPS, stop ai rimborsi: quando la restituzione non è dovuta Notizie correlate Pensioni, dietrofront dell’Inps: arrivano i rimborsi per i calcoli sbagliatiL’Inps riconosce un errore nei calcoli delle pensioni e annuncia rimborsi per decine di migliaia di ex lavoratori. Pensioni, l’Inps sbaglia i calcoli del taglio 2024: ecco i rimborsiNella manovra 2024 il governo ha tagliato la pensione a 732mila pensionati pubblici: enti locali, medici, insegnanti, ufficiali giudiziari. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pensione maggio 2026, quando arrivano i pagamenti e cosa sapere sul cedolino; Disabilità: Stop alla nuova valutazione per gli Over 70; Pensioni maggio 2026, occhio a ricalcolo e conguaglio: le date dei pagamenti (in leggero ritardo); Pensione anticipata per lavori gravosi: c'è tempo fino al 1° maggio 2026. Pagamenti Inps di maggio, quando arrivano pensione, Naspi, Adi e Assegno unicoSono note le date di pagamento di maggio delle principali prestazioni erogate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Ecco quali sono ... quifinanza.it Pensione in ritardo: come ricevere il cedolino online con INPSScopri come attivare il cedolino online INPS per consultare la pensione via email, verificare gli accrediti e gestire eventuali ritardi. chiccheinformatiche.com Dalla mobilità globale alle pensioni. Il nuovo orizzonte @INPS_it spiegato da @g_gconte. L'intervista di @DibisceglieFede x.com Link al primo commento INPS Istituto Nazionale Previdenza PrevidenzaS Sociale MAGGIO RICCO DI ACCREDITI INPS: QUANDO ARRIVANO I SOLDI 20 10 50 PAGAMENTI 20 INPS PER NASpl, PENSIONI, BONUS E ASSEGNI NASpl TT PENSIONI BON - facebook.com facebook