Pensioni come fermare la restituzione dei soldi chiesta dall’Inps

È emerso un dibattito riguardo alle modalità di gestione delle pensioni e alle richieste di restituzione avanzate dall’Inps. In particolare, si discute di come bloccare i rimborsi richiesti ai pensionati con più di 67 anni, considerando le implicazioni di questa procedura su coloro che ricevono trattamenti assistenziali. La questione riguarda le procedure di recupero e le eventuali strategie per evitare che i pensionati siano coinvolti in richieste di restituzione indesiderate.

Tra le misure assistenziali più importanti destinate agli anziani, per la precisione agli over 67 che si trovano in condizioni di disagio reddituale, c’è sicuramente l’Assegno Sociale: questa forma integrativa di supporto non è tuttavia immutabile, dal momento che la sua consistenza deriva direttamente dalla situazione economica del richiedente. Ad oggi il tetto massimo è di 546,24 euro al mese per 13 mensilità, vale a dire 7.102,12 euro all’anno, ma come detto poc'anzi la consistenza dell’assegno è inversamente proporzionale al reddito del beneficiario: più questo s’incrementa e più di conseguenza si riduce la cifra a cui si ha diritto e viceversa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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