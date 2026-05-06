Pensionato truffato Chiede un prestito al falso sito della banca

Un pensionato di 65 anni residente nella zona è stato vittima di una truffa online. L’uomo ha richiesto un prestito attraverso un sito che si presentava come quello della banca, ma si trattava di una piattaforma falsa. Dopo aver inserito i propri dati, ha perso una somma di denaro senza riuscire a recuperarla. La vicenda si è verificata nelle ultime settimane e sta ora sotto indagine.

Ancora una truffa andata a segno. Stavolta nel mirino è finito un pensionato 65enne residente nel comune di Pescaglia, vittima di un sistema piuttosto ingegnoso architettato a quanto pare da due trentenni, ora finiti sotto inchiesta per concorso in truffa aggravata dall’uso di strumenti informatici o telematici. I fatti oggetto dell’indagine risalgono a qualche mese fa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che si sono mossi dopo la denuncia del lucchese truffato, i due indagati, insieme a complici non identificati, avevano creato un sito internet che copiava graficamente quello di “ Intesa Sanpaolo “. In quel modo avevano indotto in errore il 65enne di Pescaglia che era convinto di aver presentato sul sito ufficiale della banca una richiesta di prestito da 5000 euro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pensionato truffato. Chiede un prestito al falso sito della banca Notizie correlate Leggi anche: Falso messaggio della banca. Truffato del primo stipendio Pensionato ritrova vecchi libretti in lire e ora chiede alla banca 200 mila euroRitrova in soffitta alcuni vecchi libretti bancari degli anni 1950-70 con 13 mila lire di valore tra i vari depositi e si rivolge agli avvocati per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pensionato truffato. Chiede un prestito al falso sito della banca; Coccaglio, pensionato truffato: bloccati bonifici da 98 mila euro; Media Valle, truffa del falso carabiniere: recuperati 16mila euro; Finta emergenza familiare per truffare un anziano: colpo sventato in banca, tre denunciati. Chiede il pass disabili ma guida l'auto, scoperto falso cieco. Truffa da 104mila euroL'uomo, un sessantenne residente nell'area di Velletri, percepiva la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento dal 2018 ... romatoday.it Sventata truffa a Quinto, pensionata chiama il 112 e fa arrestare una donnaAnziana contattata al telefono da un complice. La donna bloccata dalla squadra mobile è sospettata anche di altri colpi ... ilsecoloxix.it Insospettabile pirata della rete di #TorredelGreco aveva truffato online un pensionato con la tecnica del falso sms dalla banca: bottino di 29.000 euro e condanna a due anni L'articolo completo nel primo commento - facebook.com facebook