falso messaggio della banca truffato del primo stipendio

Un giovane ha perso il suo primo stipendio dopo aver creduto a un falso messaggio proveniente dalla sua banca online. La truffa ha sfruttato le informazioni apparenti di un messaggio ufficiale, facendogli credere che fosse autentico. Il ragazzo ha cliccato sul link e ha inserito i propri dati, finendo per essere vittima di un raggiro. La vicenda mette in luce i rischi delle comunicazioni digitali ingannevoli.

Si era fidato del messaggio che portava l’intestazione della sua banca online. Il numero sembrava quello, la dicitura anche. Pochi giorni prima infatti aveva dovuto fare una procedura per i continui alert che all’istituto di credito arrivavano per il suo conto corrente. Così, quando gli è arrivato un nuovo messaggio, dove quella che credeva essere la sua banca lo informava che avrebbe presto dovuto rispondere ad un avviso in cui gli veniva dato un link per seguire le procedure per impostare la nuova password, ci è caduto dentro con tutte le scarpe. Stando al messaggio infatti la vittima aveva subito un accesso abusivo al suo conto ed era necessario che avviasse delle procedure di protezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

