Pensionato ritrova vecchi libretti in lire e ora chiede alla banca 200 mila euro

Un pensionato ha scoperto in soffitta alcuni libretti bancari risalenti agli anni Cinquanta e Settanta, contenenti depositi di circa 13 mila lire. Dopo aver consultato un avvocato, ha chiesto alla banca di risarcire il valore attuale di quei fondi, stimato in più di 200 mila euro. La richiesta riguarda il controvalore dei titoli all'epoca acquistati, convertiti al tasso di cambio attuale.

Ritrova in soffitta alcuni vecchi libretti bancari degli anni 1950-70 con 13 mila lire di valore tra i vari depositi e si rivolge agli avvocati per ottenere ora dalla banca dove aveva all'epoca comprato i titoli, il controvalore attuale che avrebbe un ammontare di oltre 200 mila euro. È la storia.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Margno, ritrova un libretto di risparmio del 1963 con mille lire: “Valgono 50mila euro, avvio la pratica per il rimborso”Margno (Lecco), 10 marzo 2026 – Mille lire, depositate il 25 ottobre 1963 su un libretto al portatore della Cassa di risparmio di Trieste. Pensionato catanese arrestato a Biella: avrebbe agevolato un tentato omicidio per un debito da 30 mila euroIl nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Torino ha eseguito, lo scorso venerdì 17 aprile, un'ordinanza di custodia cautelare in...