In passato, il servizio militare è stato svolto principalmente nei Carabinieri, anche se molti associavano gli Alpini a valori come storia, sacrificio e solidarietà. Nonostante questa differenza, si riconosceva che gli Alpini rappresentassero simboli di nobiltà e dedizione. Le Penne Nere, infatti, erano viste come un'icona di abnegazione e spirito di sacrificio, anche se ufficialmente non si faceva riferimento a loro nel servizio di leva.

È vero che noi il servizio di leva l'abbiamo prestato nei Carabinieri, e non nelle Penne Nere, ma abbiamo sempre pensato che gli Alpini incarnassero parole nobili, come Storia, abnegazione, sacrificio, solidarietà. E invece scopriamo che ne nascondono di riprovevoli, come pericolo, vergogna, sessismo, patriarcato. Eh sì, perché è successo che a Genova, dove a giorni si festeggerà il raduno nazionale degli Alpini, dopo che una esponente di Verdi&Sinistra l'aveva già bollato come "pagliacciata", l'altro giorno un gruppo di femministe, preparandosi al peggio, ha distribuito sui social un volantino con i "Consigli per affrontare i disagi" (leggi: "molestie").🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Penne "nere" e ritte

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