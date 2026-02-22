I volontari Alpini in campo per i Giochi Le penne nere | Sempre presenti

Gli Alpini hanno lavorato intensamente per i Giochi, spaccando neve e gestendo i punti di accesso ai parcheggi. La loro presenza garantisce sicurezza e ordine nelle aree sportive. Con le loro azioni concrete, dimostrano un impegno costante, anche nelle condizioni più difficili. Le penne nere sono pronte a intervenire ogni volta che serve, supportando l’organizzazione delle competizioni. La loro collaborazione si conferma fondamentale per il buon andamento dell’evento.

Hanno spalato neve per giorni e giorni; hanno controllato gli accessi ai parcheggi del villaggio olimpico e delle venues di gara. E ancora: servizi nelle piste di gara, accoglienza e indicazioni ai tifosi. Un “esercito” silenzioso e che ha lavorato nell’ombra ha contribuito, insieme ai volontari di Milano-Cortina, alla costruzione delle Olimpiadi in casa nostra. “Presenti come sempre”, è lo slogan unanime delle penne nere dell’Associazione Nazionale Alpini (Ana). Per oltre due settimane, giovani, adulti e meno giovani hanno lasciato famiglia, mogli e mariti, figli e nipoti, per aiutare a rendere perfetti i Giochi invernali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

