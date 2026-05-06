Pellegrino batte Landaluce al Foro Italico tra tensioni in tribuna

Durante un torneo al Foro Italico, Pellegrino ha vinto contro Landaluce in un match caratterizzato da tensioni tra i tifosi. Durante l'incontro, sono state segnalate provocazioni e alcuni spettatori si sono nascosti tra il pubblico, disturbando l'atleta italiano. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui provocatori o sulle modalità con cui Pellegrino è riuscito a ribaltare il punteggio.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Pellegrino a ribaltare il match dopo le provocazioni?. Chi si nascondeva tra il pubblico per disturbare l'azzurro?. Perché gli spettatori con accento romano puntavano contro il tennista?. Cosa nasconde il legame tra i disturbatori e le scommesse?.? In Breve Pellegrino batte Landaluce per 6-3, 2-6, 6-2 sul campo 2 del Foro Italico.. Sospetti scommesse dopo esultanze di spettatori con accento romano contro l'azzurro.. Pellegrino affronterà Luca Nardi nel tabellone principale giovedì 7 maggio.. Il tennista pugliese Andrea Pellegrino ha conquistato il primo tabellone principale degli Internazionali d’Italia mercoledì 6 maggio, battendo Martin Landaluce per 6-3, 2-6, 6-2 dopo un confronto durato 2 ore e 12 minuti sul campo numero 2 del Foro Italico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pellegrino batte Landaluce al Foro Italico tra tensioni in tribuna Notizie correlate Andrea Pellegrino strappa la qualificazione al Foro Italico! Impresa da ricordare contro LandaluceAl già folto gruppo azzurro presente nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia si aggiunge anche un eccezionale Andrea Pellegrino. L'estate di Sky nella serata evento romana al Foro Italico tra Musica, Sport e SpettacoloNella cornice senza tempo del Foro Italico, dove il marmo e la storia abbracciano l'attesa degli Internazionali BNL d'Italia, lunedìì sera ha preso... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Super Andrea Pellegrino: batte Landaluce litgando con qualche tifoso ed è in tabellone a Roma; Internazionali d’Italia 2026: Andrea Pellegrino batte Landaluce e vola nel main draw; RECAP! Day1: Trevisan chiude una giornata dura per l'Italia; Andrea Pellegrino qualificato a Roma: il sorteggio gli riserva un derby italiano al primo turno. Super Andrea Pellegrino: batte Landaluce litgando con qualche tifoso ed è in tabellone a RomaGrande exploit del tennista pugliese: bellissima vittoria sullo spagnolo per prendersi il tabellone principale ROMA – Clima caldo sul campo numero 2 del Foro Italico, dove Andrea Pellegrino, ventinove ... tennisitaliano.it Andrea Pellegrino strappa la qualificazione al Foro Italico! Impresa da ricordare contro LandaluceAl già folto gruppo azzurro presente nel tabellone principale degli Internazionali d'Italia si aggiunge anche un eccezionale Andrea Pellegrino. Il ... oasport.it Adesivi omofobi contro Sinner vicino al Foro Italico: al centro di tutto ci potrebbe essere la polemica legata all'orario del derby - facebook.com facebook Partito il femminile al Foro Italico, Paolini, Sabalenka e Gauff minacciano: «Potremmo boicottare gli Slam se non accettano le nostre richieste». Tema di discussione è la sproporzione tra i premi e la crescita dei ricavi denunciata da 20 big del tennis. La notizia x.com