È stata avanzata una proposta per estendere l’assistenza pediatrica fino ai 18 anni all’interno delle strutture ospedaliere. Questa modifica riguarderebbe i pazienti adolescenti tra i 14 e i 18 anni, influenzando le modalità di cura e il rapporto con i medici. La proposta mira a garantire un’assistenza più continua per questa fascia di età, con effetti potenziali anche sulla qualità delle cure offerte ai più giovani.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'assistenza ospedaliera per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni?. Perché la salute degli anziani dipende dalle cure ricevute dai bambini?. Quali rischi concreti comportano l'obesità e la dipendenza digitale per i minori?. Come influirà il calo demografico sulla sostenibilità del nostro sistema sanitario?.? In Breve Sovrappeso e obesità colpiscono il 30-50% dei bambini in alcune zone geografiche.. Declino demografico porterebbe all'ultimo cittadino italiano entro l'anno 2225.. Rapporto sbilanciato tra bambini sotto i 14 anni e over 65.. Disomogeneità regionale attuale limita l'assistenza tra i 14 e i 18 anni.. Rino Agostiniani ha proposto al ministro della Salute, Orazio Schillaci, di estendere l’assistenza pediatrica fino ai 18 anni anche all’interno degli ospedali per uniformare le cure in tutta Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pediatria: proposta per estendere l’assistenza fino ai 18 anni in ospedale

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