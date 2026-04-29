Una nuova bozza di decreto, presentata dal Ministro della Salute, modifica le norme sulla continuità dell’assistenza pediatrica fino alla maggiore età. Attualmente, i ragazzi vengono seguiti dal pediatra fino ai 14 anni, con alcune eccezioni che portano il limite a 16. La proposta prevede di estendere questa copertura fino ai 18 anni, mantenendo quindi il rapporto con il pediatra per un periodo più lungo rispetto alle attuali disposizioni.

Parliamo della bozza articolata del decreto di riforma della Medicina generale siglata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, che prevede di restare sotto il pediatra sostanzialmente fino al raggiungimento della maggiore età, e non più fino ai 14 attuali (16 in casi eccezionali). La bozza è ovviamente non ancora definitiva, e sarà ora sottoposta al confronto con Regioni, sindacati e associazioni, ma al momento prevede, per la pediatria di libera scelta, che l’età di esclusiva per l’iscrizione al pediatra, si legge, “sia compresa dalla nascita fino al compimento del diciottesimo anno”; stabilisce inoltre che la scelta del medico di base...🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Dal pediatra fino ai 18 anni: cosa prevede la bozza del Ministro Schillaci

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