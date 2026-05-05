SIP | cure pediatriche fino ai 18 anni la proposta di Schillaci

Il ministro della salute ha presentato una proposta che estende le cure pediatriche fino ai 18 anni, coinvolgendo i servizi ospedalieri dedicati ai giovani. La proposta mira a uniformare l'accesso alle strutture sanitarie per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, eliminando le differenze tra le varie regioni italiane. Attualmente, le variazioni regionali creano disagi e complicazioni per le famiglie che devono affrontare percorsi diversi in base alla zona di residenza.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'accesso agli ospedali per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni?. Perché le attuali differenze regionali creano disagi alle famiglie dei giovani?. Quali ostacoli tecnici impediscono l'applicazione immediata della proposta di Schillaci?. Chi dovrà armonizzare i protocolli tra medici di base e reparti ospedalieri?.? In Breve Agostiniani sostiene l'uniformità tra assistenza territoriale e strutture ospedaliere.. Attuali disparità regionali limitano l'assistenza ospedaliera tra i 14 e i 18 anni.. La riforma mira a integrare protocolli tra medici di base e distretti sanitari.. Obiettivo è garantire continuità specialistica ai giovani durante la transizione verso l'età adulta.🔗 Leggi su Ameve.eu

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