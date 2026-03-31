Milano-Meda boicottaggio contro il pedaggio | Inaccettabile far pagare una strada gratuita da 50 anni

A Milano-Meda è in corso una discussione sul pedaggio, con alcuni esponenti che invitano a boicottare il pagamento, sostenendo che la strada sia gratuita da oltre cinquant’anni. Il consigliere comunale ha fatto un appello in questa direzione, mentre il sindaco ha risposto proponendo una collaborazione tra i Comuni per tutelare il territorio. La questione ha suscitato un acceso dibattito tra le parti coinvolte.

Milano-Meda trasformata in Pedemontana: il consigliere comunale i nvita a boicottare il pedaggio, il sindaco contesta l’iniziativa e spinge piuttosto a una nuova collaborazione tra Comuni a difesa del territorio. Il tema della trasformazione della Milano-Meda in Pedemontana, nel tratto da Lentate sul Seveso a Bovisio Masciago con conseguente applicazione del pedaggio, continua a tenere banco e a suscitare polemiche. A Barlassina si è svolta un’assemblea pubblica per aggiornare i residenti sull’andamento dei cantieri e su quanto accadrà durante i lavori e dopo che il tratto di superstrada sarà stato trasformato in autostrada. Dopo l’assemblea, Claudio Trenta, consigliere comunale d’opposizione, ha lanciato la sua proposta via social: «O concedono l’esenzione ai residenti della tratta B2 o tutti insieme ci accordiamo di non pagare». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano-Meda, boicottaggio contro il pedaggio: “Inaccettabile far pagare una strada gratuita da 50 anni” Articoli correlati Seconda petizione contro il pedaggio sulla Milano-MedaUna nuova petizione per chiedere alla giunta regionale di ritirare il pedaggio previsto sulla tratta B2 di Pedemontana, che insiste sulla Milano-Meda. Milano-Meda, manifestazione degli ex leghisti contro il pedaggio della PedemontanaPresidio a Milano per fermare la decisione di rendere a pagamento il tratto della superstrada Milano-Meda destinato a essere inglobato... Milano-Meda, mobilitazione contro il pedaggio; Lazzate, tuttofare “fantasma”, appello dopo i raggiriPrevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità.