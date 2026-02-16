seconda petizione contro il pedaggio sulla milano meda

Una nuova petizione nasce dopo che i cittadini hanno scoperto che la regione intende installare un pedaggio sulla strada Milano-Meda. La richiesta mira a bloccare questa decisione, considerando il disagio economico per chi percorre quotidianamente quella tratta. La raccolta firme si concentra principalmente tra gli utenti abituali, molti dei quali sottolineano quanto il costo possa incidere sul bilancio familiare.

Una nuova petizione per chiedere alla giunta regionale di ritirare il pedaggio previsto sulla tratta B2 di Pedemontana, che insiste sulla Milano-Meda. Dopo aver depositato circa 10mila firme, i consiglieri regionali del Pd Angelo Orsenigo e Gigi Ponti tornano all’attacco. "Purtroppo – sostengono i consiglieri dem – le quasi 10mila firme raccolte non sono bastate per ottenere un confronto con il presidente Fontana, rimasto insensibile alle richieste e alle preoccupazioni delle comunità comasche e brianzole. Con questo pedaggio si vuole far cassa a danno di pendolari, imprese e cittadini, imponendo di fatto una vera e propria tassa occulta ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Milano si è svolto un presidio di ex leghisti per opporsi alla decisione di rendere a pagamento il tratto della Milano-Meda, che sarà incluso nell’autostrada Pedemontana.

La trasformazione della ex strada Milano-Meda in Pedemontana ha riaperto il dibattito sui costi del pedaggio.

