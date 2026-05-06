Un'iniziativa di raccolta firme ha portato a circa 20.000 adesioni per chiedere l'annullamento del nuovo pedaggio sulla tratta autostradale Milano-Meda. La questione riguarda l'impatto di questa misura sul bilancio mensile delle famiglie e sulla circolazione delle strade comunali, con i cittadini che si interrogano su eventuali ripercussioni quotidiane. La mobilitazione si inserisce nel dibattito in corso sulla gestione delle tariffe autostradali e sulla loro influenza sulla viabilità locale.

? Cosa scoprirai Quanto inciderà davvero il pedaggio sul bilancio mensile delle famiglie?. Come influirà il nuovo pedaggio sulla viabilità delle strade comunali?. Perché la Regione Lombardia non ha ancora risposto alla petizione?. Chi dovrà decidere se applicare o meno il pedaggio sulla tratta?.? In Breve Pedaggio stimato in 100 euro mensili con impatto annuale di 1.200 euro per lavoratore.. Petizione consegnata a Federico Romani il 5 maggio dai consiglieri Gigi Ponti e Angelo Orsenigo.. Rischio congestione strade comunali per deviazione flussi veicolari verso centri abitati Brianza e Como.. Sindaco Andrea Monti e Patto per il Nord avevano già proposto sconti ai residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pedaggio Milano-Meda: 20mila firme per fermare il caro autostrada

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Temi più discussi: Pedaggio Milano-Meda, quasi 20mila firme contro la stangata da 100 euro al mese per i pendolari; Presidente Fontana ripensaci: dalla Brianza 20mila firme per far risparmiare 1.200 euro all'anno ai brianzoli; Pedemontana: altre 3.350 firme contro la Milano-Meda a pagamento, sono ventimila; I lavori di Pedemontana. Chiusure, disagi e firme.

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