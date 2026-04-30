Stasera va in onda una nuova puntata di Pechino Express, che segna una tappa importante nel suo percorso attraverso l’Estremo Oriente. La puntata si svolge in Cina, dove i concorrenti affrontano una fase decisiva del viaggio prima di arrivare alla tappa finale. Durante la trasmissione, i partecipanti devono superare diverse sfide lungo il percorso, che condurrà alla conquista del pass per il Giappone.

Il viaggio di Pechino Express lungo la rotta dell’Estremo Oriente si avvicina al gran finale con una tappa cruciale in Cina. Questa sera, giovedì 30 aprile, su Sky e in streaming su NOW, le coppie ancora in gara affronteranno una prova determinante per conquistare l’accesso al Giappone, ultima destinazione del percorso. Sono ancora cinque le coppie in gara: Chanel Totti e Filippo Laurino (“I Raccomandati”), Jo Squillo e Michelle Masullo (“Le Dj”), Fiona May e Patrick Stevens (“I Veloci”), Dani Faiv e Tony 2Milli (“I Rapper”), e Candelaria e Camila Solórzano (“Le Albiceleste”). Con la finale sempre più vicina, strategie e alleanze diventano decisive tanto quanto la resistenza fisica.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Pechino Express, tappa decisiva in Cina: in palio il pass per il Giappone

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