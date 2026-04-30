La trasmissione televisiva sta trasmettendo l’ottava tappa del suo percorso tra Shaolin e Xi’an, con tappe in Cina che portano i concorrenti verso il Giappone. Durante questa fase, i partecipanti affrontano diverse prove e si verificano eliminazioni, mentre mettono in atto strategie per avanzare verso la finale. La puntata è trasmessa su Sky e NOW, portando gli spettatori in un viaggio tra culture e sfide.

Ottava tappa tra Shaolin e Xi’an: prove, eliminazioni e strategie per conquistare l’accesso alla finale di Pechino Express. Lo straordinario viaggio di Pechino Express sulla rotta dell’Estremo Oriente è pronto a scrivere il suo ultimo capitolo in Cina. Giovedì 30 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, le coppie entreranno ancora più a fondo nella sfaccettata, straordinaria cultura cinese per una ottava tappa che sarà decisiva per conquistare il biglietto per il Giappone, terzo e ultimo Paese della rotta. Tra le varie missioni di questa tappa, i viaggiatori - guidati dal conduttore Costantino della Gherardesca insieme all’inviata Giulia Salemi - se la dovranno vedere con il “Kung Fu Shaolin”, un’antica arte marziale cinese basata sull’unione di meditazione e tecniche di combattimento.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Pechino Express su Sky e NOW: tappa decisiva in Cina verso il Giappone

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Domani, giovedì 30 aprile Alle 12.00 Giulia Salemi sarà ospite in #WlItalia #PechinoExpress Pechino Express Sky Italia Nowtv-it Segui la diretta su RTL 102.5 PLAY https://pulse.ly/m942myxbhv - facebook.com facebook

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