La nuova stagione di Pechino Express torna in tv giovedì 12 marzo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. La gara si svolge tra Indonesia, Cina e Giappone, coinvolgendo diversi concorrenti che affrontano un viaggio estremo attraverso queste destinazioni. La trasmissione segna il ritorno del programma, che mette alla prova le squadre in un percorso ricco di sfide e avventure.

In onda giovedì. La nuova stagione di Pechino Express debutta giovedì 12 marzo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Il viaggio di quest’anno, tra i più duri e spettacolari di sempre, porterà i concorrenti attraverso Indonesia, Cina e Giappone, per un totale di oltre 5.450 chilometri, con destinazione finale Kyoto. I partecipanti attraverseranno luoghi iconici come Bali e Java, esplorando culture, tradizioni e stili di vita molto diversi da quelli occidentali. Dieci coppie di viaggiatori affronteranno l’avventura con pochissime risorse: uno zaino essenziale e solo 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Durante il percorso dovranno contare su resistenza fisica e mentale, spirito di adattamento e capacità di arrangiarsi per trovare passaggi e ospitalità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Pechino Express riparte: viaggio estremo tra Indonesia, Cina e Giappone

Articoli correlati

Il nuovo viaggio di Pechino Express su Sky e NOW tra Indonesia, Cina e GiapponePechino Express torna su Sky e NOW con Costantino della Gherardesca e un viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone insieme a nuove coppie e inviati...

Pechino Express torna su Sky: il promo svela la data d'inizio del nuovo viaggio tra Indonesia, Cina e GiapponeNel video promozionale svelato l'inizio della prossima attesa edizione del programma in onda su Sky e in streaming su NOW.

Una selezione di notizie su Pechino Express

Temi più discussi: Pechino Express Missione Zero, prima puntata speciale: Costantino è tornato; Huffpost weekend. Tra Porto Rico e l’Irlanda, voglia di vacanza (di N. Moncalero); Finalmente riparte il viaggio più folle della tv; Tutte le coppie di Pechino Express che dominano TikTok: chi sono i nuovi concorrenti.

Pechino Express, finalmente riparte il viaggio più folle della tv«Più che una corsa spettacolare, sarà la corsa più pazza del mondo, perché quest’anno sono stati scelti personaggi estremamente spiritosi. E il cast sembra preso da un film di Martin Scorsese invece c ... sorrisi.com

Pechino Express, la nuova stagione alla scoperta dell'estremo Oriente, mai così estremoLeggi su Sky TG24 l'articolo Pechino Express, la nuova stagione alla scoperta dell'estremo Oriente, mai così 'estremo' ... tg24.sky.it

Sky. . Dall’Argentina all’Estremo Oriente, la garra delle #Albiceleste è pronta a farsi sentire più forte che mai #PechinoExpress dal 12 marzo in esclusiva su Sky. - facebook.com facebook

Guida TV Sky NOW 8 - 14 Marzo 2026: Pechino Express, Italia's Got Talent, Un semplice incidente x.com