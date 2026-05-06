Il Partito Democratico ha dichiarato che non ci sarà un esodo dei suoi iscritti, ribadendo la volontà di mantenere una posizione aperta e inclusiva, senza rinunciare però a definire con chiarezza la propria linea politica. La segretaria del partito ha affermato che il partito continuerà a essere un insieme di culture diverse, ma con un orientamento preciso e deciso. Nessuna indicazione di scissioni o di cambiamenti strutturali sono state comunicate in questa fase.

AGI - Nessun esodo, il Partito Democratico continuerà a essere un partito plurale e "orgoglioso" delle culture che hanno contribuito a farlo nascere, ma senza rinunciare ad avere "un orientamento chiaro e netto". A 36 ore dall'addio di Marianna Madia ai dem, la segretaria Elly Schlein prova ad allontanare lo spettro di nuove, eventuali fuoriuscite. Gli osservati speciali, da questo punto di vista, sono i riformisti. Graziano Delrio e Pina Picierno sono dati 'in uscita' da fonti parlamentari, anche se da dentro le fila della minoranza dem si risponde che la 'casa madre' rimane a largo del Nazareno: "L'impegno comune di combattere nel Pd è più saldo che mai", afferma un parlamentare riformista.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pd, Schlein frena l'esodo riformista

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