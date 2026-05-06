È stata pubblicata una bozza preliminare della specifica PCIe 8.0, che prevede un aumento della velocità massima a 1 terabyte al secondo, ossia il doppio rispetto alle versioni precedenti. La nuova architettura introduce cambiamenti nella gestione del segnale, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni hardware. Tra le sfide tecniche affrontate ci sono le modifiche al FEC, che devono ridurre le latenze senza compromettere l’affidabilità della trasmissione.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la nuova gestione del segnale le prestazioni hardware?. Quali sfide tecniche deve superare il FEC per ridurre le latenze?. Perché l'integrità del segnale è critica con frequenze così elevate?. Come cambieranno i data center con una larghezza di banda da 1 TBs?.? In Breve Velocità di trasferimento grezza a 256 GTs per configurazioni x16.. Ratifica definitiva prevista entro il 2028 dopo bozza 0.5.. Ottimizzazione FEC e nuovi connettori per gestire frequenze elevate.. Piena retrocompatibilità garantita per proteggere investimenti hardware precedenti.. Al Yanes ha annunciato oggi la pubblicazione della bozza 0.5 per lo standard PCIe 8.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PCIe 8.0: arriva la bozza 0.5, velocità raddoppiata a 1 TB/s

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