Micron | SSD PCIe 6.0 in produzione di massa per AI e data center velocità raddoppiata e maggiore efficienza energetica

Micron ha avviato la produzione di massa degli SSD PCIe 6.0, puntando a migliorare le prestazioni per l’intelligenza artificiale e i data center. Questi nuovi dispositivi offrono una velocità doppia rispetto alle versioni precedenti e consumano meno energia, favorendo sistemi più veloci ed efficienti. La società ha già consegnato i primi modelli a diversi clienti del settore tecnologico.

Micron Sblocca la Prossima Generazione dello Storage: Arrivano gli SSD PCIe 6.0 per l’Intelligenza Artificiale. Micron ha ufficialmente iniziato la produzione di massa del suo SSD NVMe 9650, il primo dispositivo di storage a sfruttare appieno le potenzialità dell’interfaccia PCIe 6.0. Questa svolta, annunciata il 16 febbraio 2026, segna un passo avanti cruciale per data center e applicazioni di intelligenza artificiale, promettendo prestazioni superiori e un’efficienza energetica migliorata rispetto alle generazioni precedenti. L’azienda americana ha scelto di concentrarsi inizialmente sul mercato enterprise, escludendo al momento applicazioni consumer.🔗 Leggi su Ameve.eu

Samsung si prepara a sfidare TSMC con la produzione di chip a 2 nanometri.

L’Italia si prepara a introdurre una nuova regola per le autorizzazioni dei data center.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.