Micron | SSD PCIe 6.0 in produzione di massa per AI e data center velocità raddoppiata e maggiore efficienza energetica
Micron ha avviato la produzione di massa degli SSD PCIe 6.0, puntando a migliorare le prestazioni per l’intelligenza artificiale e i data center. Questi nuovi dispositivi offrono una velocità doppia rispetto alle versioni precedenti e consumano meno energia, favorendo sistemi più veloci ed efficienti. La società ha già consegnato i primi modelli a diversi clienti del settore tecnologico.
Micron Sblocca la Prossima Generazione dello Storage: Arrivano gli SSD PCIe 6.0 per l’Intelligenza Artificiale. Micron ha ufficialmente iniziato la produzione di massa del suo SSD NVMe 9650, il primo dispositivo di storage a sfruttare appieno le potenzialità dell’interfaccia PCIe 6.0. Questa svolta, annunciata il 16 febbraio 2026, segna un passo avanti cruciale per data center e applicazioni di intelligenza artificiale, promettendo prestazioni superiori e un’efficienza energetica migliorata rispetto alle generazioni precedenti. L’azienda americana ha scelto di concentrarsi inizialmente sul mercato enterprise, escludendo al momento applicazioni consumer.🔗 Leggi su Ameve.eu
Samsung sfida TSMC: 2nm e boom di ordini per i chip, scommessa sull’AI e l’efficienza energetica.
Samsung si prepara a sfidare TSMC con la produzione di chip a 2 nanometri.
Ai, in arrivo una norma sulle autorizzazioni per costruire data center
L’Italia si prepara a introdurre una nuova regola per le autorizzazioni dei data center.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Micron 9650 SSD PCIe Gen6 raddoppia velocità ed efficienza; ZTE Star 70 Ultra debutta con AI celebrity digitale e batteria da 6000mAh.
Micron 9650 sta arrivando: è il primo SSD PCI-E Gen 6 da 28 GB/sMicron 9650 è entrato in fase di produzione di massa, si tratta del primo SSD ad altissime prestazioni che sposa l'interfaccia PCI-E 6.0. tuttotech.net
Micron mette in produzione il primo SSD PCIe 6.0, ma per il mercato consumer la strada è ancora lungaMicron ha avviato la produzione del 9650, primo SSD PCIe 6.0 per data center. Basato su NAND G9 TLC, punta su efficienza energetica, prestazioni per carichi ad alta intensità e sarà proposto con suppo ... hwupgrade.it
Micron 9650 SSD PCIe Gen6 raddoppia velocità ed efficienza https://www.chinasmartbuy.com/blog/micron-9650-ssd-pcie-gen6-produzione/ # - facebook.com facebook