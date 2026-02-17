Micron | SSD PCIe 6.0 per data center velocità raddoppiate e consumi ridotti Consumer dovranno attendere

Micron sbarca nel PCIe 6.0: una rivoluzione per i data center, ma l’attesa si allunga per i consumatori. Micron ha ufficialmente avviato la produzione di massa del 9650, il primo SSD (Solid State Drive) PCIe 6.0, destinato inizialmente ai data center. L’annuncio, giunto il 16 febbraio 2026, segna un passo avanti significativo nel settore dello storage, promettendo prestazioni superiori e maggiore efficienza energetica. Tuttavia, l’adozione di questa tecnologia nel mercato consumer rimane un processo complesso, ulteriormente influenzato dalla recente decisione di Micron di concentrarsi sul settore enterprise.🔗 Leggi su Ameve.eu

Micron ha avviato la produzione di massa degli SSD PCIe 6.

La sala comunale del municipio si rinnova con un nuovo impianto di illuminazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Micron 9650 diventa il primo SSD PCIe 6.0 prodotto in massa; Micron 9650 sta arrivando: è il primo SSD PCI-E Gen 6 da 28 GB/s; Micron mette in produzione il primo SSD PCIe 6.0, ma per il mercato consumer la strada è ancora lunga; Micron 9650 SSD PCIe Gen6 raddoppia velocità ed efficienza.

Micron mette in produzione il primo SSD PCIe 6.0, ma per il mercato consumer la strada è ancora lungaMicron ha avviato la produzione del 9650, primo SSD PCIe 6.0 per data center. Basato su NAND G9 TLC, punta su efficienza energetica, prestazioni per carichi ad alta intensità e sarà proposto con suppo ... hwupgrade.it

Micron 9650 sta arrivando: è il primo SSD PCI-E Gen 6 da 28 GB/sMicron 9650 è entrato in fase di produzione di massa, si tratta del primo SSD ad altissime prestazioni che sposa l'interfaccia PCI-E 6.0. tuttotech.net

Micron 9650 SSD PCIe Gen6 raddoppia velocità ed efficienza https://www.chinasmartbuy.com/blog/micron-9650-ssd-pcie-gen6-produzione/ # - facebook.com facebook