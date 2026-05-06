La Norvegia ha annunciato l’ingresso nel gruppo Pax Silica, un’alleanza che include diversi paesi impegnati a collaborare sulla sicurezza tecnologica. Questa decisione arriva in un momento di crescente attenzione internazionale verso la protezione delle infrastrutture digitali e delle tecnologie avanzate. La partecipazione della Norvegia si aggiunge a quella di altri stati che condividono obiettivi simili, rafforzando così la cooperazione nel settore.

L’ingresso della Norvegia in Pax Silica conferma come gli Stati Uniti stiano accelerando la costruzione di una rete tecnologica e industriale occidentale pensata per ridurre le dipendenze strategiche dalla Cina nei settori più sensibili: semiconduttori, intelligenza artificiale, energia e materie prime critiche. Washington dovrebbe annunciare questa settimana l’adesione di Oslo come quindicesimo membro dell’iniziativa lanciata dagli Stati Uniti nel dicembre 2025. Il framework, inizialmente presentato come piattaforma di coordinamento sulle supply chain, sta assumendo progressivamente una dimensione più ampia, trasformandosi in un ecosistema geopolitico centrato sulle filiere tecnologiche considerate “fidate”.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Pax Silica, anche la Norvegia entra nel blocco Usa per la sicurezza tecnologica

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