La tecnologia Usa in mani fidate Cosa c’è dentro il Pax Silica Fund

Gli Stati Uniti hanno avviato la fase operativa di una delle iniziative geoeconomiche più ambiziose degli ultimi anni, concentrandosi sulla gestione e l’utilizzo di tecnologie avanzate. Al centro di questa strategia c’è un fondo dedicato, chiamato Pax Silica Fund, che si occupa di investimenti e sviluppo nel settore tecnologico. La decisione coinvolge enti e aziende statunitensi che operano nel campo delle innovazioni digitali e delle infrastrutture critiche.

Gli Stati Uniti stanno passando alla fase operativa di una delle iniziative geoeconomiche più ambiziose degli ultimi anni. Il Dipartimento di Stato destinerà 250 milioni di dollari come capitale iniziale per lanciare il Pax Silica Investment Consortium, un veicolo a guida americana pensato per finanziare catene di approvvigionamento sicure nei settori critici alla base dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie avanzate. Annunciato dal sottosegretario agli Affari economici Jacob Helberg, il fondo segna il passaggio dalla strategia all’implementazione per il framework presentato nel dicembre 2025 con l’obiettivo di contrastare il dominio cinese nelle filiere dei minerali critici e delle tecnologie. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La tecnologia Usa in mani fidate. Cosa c’è dentro il Pax Silica Fund Articoli correlati La ricomposizione delle relazioni India-Trump passa dalla Pax SilicaNuova Delhi — Dall’Economic Times al Times of India, passando per Mint, Hindustan Times e Business Standard, fino al Financial Express, che parla... Con Pax Silica la politica industriale torna al centro della politica estera. L’analisi di TorlizziLa sicurezza nazionale nel XXI secolo passa dalla sicurezza economica e industriale, denunciando il divario tra analisi strategica tradizionale e... Tutti gli aggiornamenti su Pax Silica Fund La tecnologia Usa in mani fidate. Cosa c’è dentro il Pax Silica FundGli Stati Uniti stanno passando alla fase operativa di una delle iniziative geoeconomiche più ambiziose degli ultimi anni. Il Dipartimento di Stato destinerà 250 milioni di dollari come capitale inizi ... formiche.net Pax Silica, il sottosegretario Helberg spiega la super iniziativa Usa sull’AIAlle quattro del mattino di martedì, Formiche.net ha avuto l’opportunità di partecipare a una virtual press conference ristretta con il sottosegretario di Stato per gli Affari economici degli Stati ... formiche.net