Paura per un anziano ad Arezzo picchiato e vessato dal nipote con ripetute richieste di denaro | l' intervento

Arezzo, un anziano è stato picchiato e vessato dal nipote, che gli ha chiesto ripetutamente denaro. La situazione è stata segnalata alle forze dell'ordine e il quarantenne coinvolto è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’uomo aveva violato il divieto di dimora disposto nel territorio cittadino.

Un quarantenne italiano è stato arrestato e condotto in carcere per maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dello zio, dopo aver violato ripetutamente il divieto di dimora ad Arezzo. L’uomo, già destinatario di una misura cautelare, è stato individuato e fermato nei pressi di Firenze dopo un periodo di latitanza. Maltrattamenti ed estorsione ad Arezzo Le reiterate violazioni e l'aggravamento della misura La custodia cautelare in carcere e la fuga L'arresto a Firenze Le accuse e la tutela della vittima Maltrattamenti ed estorsione ad Arezzo Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio con una denuncia presentata presso la Questura di Arezzo dallo zio dell’indagato. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Paura per un anziano ad Arezzo, picchiato e vessato dal nipote con ripetute richieste di denaro: l'intervento Articoli correlati Truffa della finta beneficenza a Pisa, anziana raggirata con ripetute richieste di denaro salvata dal fratelloUn giovane tunisino di 19 anni è stato fermato per truffa aggravata ai danni di un’anziana a Pisa. Arbitro 18enne picchiato ad Arezzo dal padre di un baby calciatore della Vis Pesaro: negato il patteggiamento, andrà a processoAREZZO Mesi fa ha picchiato un giovane arbitro di 18 anni ad Arezzo: ma non può patteggiare e adesso subirà un processo in rito abbreviato. Altri aggiornamenti su Paura per un anziano ad Arezzo... Temi più discussi: Precipita nel lago per 7 metri con l'auto: paura per un anziano; Video - Incidente nei campi a Savignano Irpino: paura per un anziano; Paura in strada, anziano investito da uno scooter per consegne a domicilio guidato da un minorenne: 77enne trasportato in ospedale; Si spaccia carabiniere per truffare un 80enne: per spaventare l'anziano la strategia della paura del ritiro patente. Precipita nel lago per 7 metri con l'auto: paura per un uomoAllarme questa mattina a Varenna con un imponente intervento dei soccorsi. L'anziano alla guida è riuscito a uscire autonomamente dalla vettura ed è stato trasferito in ospedale ... leccotoday.it Cammina lungo la E45 a piedi, camionista soccorre anziano disorientatodi S.S. Attimi di paura nella mattinata di martedì lungo l’E45, in direzione sud, dove un anziano in evidente stato confusionale è stato visto camminare a piedi sulla carreggiata all’altezza di Balanz ... umbria24.it Studio Laudando. . Vuoi smettere di lavorare prima del tempo ma hai paura di perdere la pensione Attenzione: uscire dal lavoro senza una strategia può farti perdere anni di contributi e diritto alla pensione. Nel 2026 esistono diverse soluzioni legali per a - facebook.com facebook #unlibroinrete #unlibroinlettura "L'economia della paura" di Veronica De Romanis Perchè conservando si arretra @VeroDeRomanis @Mondadori @martiniinrete x.com