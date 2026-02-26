A Pisa, un giovane tunisino è stato fermato dopo aver tentato di ingannare un’anziana con richieste di denaro legate a una falsa beneficenza. La vittima, una donna anziana, aveva già subito ripetuti tentativi di raggiro, ma è stata salvata dall’intervento del fratello che aveva segnalato la situazione alle forze dell’ordine.

Un giovane tunisino di 19 anni è stato fermato per truffa aggravata ai danni di un’anziana a Pisa. Il ragazzo, richiedente asilo e assegnato a un centro di accoglienza di Napoli, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso con parte della refurtiva e strumenti utilizzati per il raggiro. L’operazione è stata resa possibile grazie alla segnalazione del fratello della vittima e all’intervento tempestivo della Polizia. Truffa a Pisa L'intervento della Polizia e il fermo del sospetto Il ruolo dei complici e la dinamica della truffa Il secondo tentativo e la reazione della vittima Le conseguenze giudiziarie Truffa a Pisa Stando alle... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Truffa della finta beneficenza a Pisa, anziana raggirata con ripetute richieste di denaro salvata dal fratello

