A Montalto di Castro, un bar è stato chiuso per 15 giorni dalla Questura di Viterbo a seguito di una rissa tra gli avventori. Durante l’alterco, sono stati lanciati sedie e pietre, e ci sono stati alcuni feriti. Uno dei partecipanti all’alterco è stato anche arrestato. La misura è stata adottata per motivi di sicurezza pubblica.

Per un bar di Montalto Di Castro è stata disposta la chiusura per 15 giorni a seguito di una rissa culminata con feriti e un arresto per resistenza e lesioni. Il provvedimento è stato adottato dalla Questura di Viterbo per motivi di sicurezza pubblica, dopo che il locale era già stato teatro di altri episodi problematici. Chiuso un bar a Montalto Di Castro La rissa e l’intervento delle forze dell’ordine Arresti e denunce dopo la rissa Precedenti episodi e motivazioni della chiusura Zona a rischio e tutela della sicurezza pubblica Chiuso un bar a Montalto Di Castro Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rissa con lancio di sedie e pietre tra gli avventori a Montalto Di Castro, il provvedimento contro un bar

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