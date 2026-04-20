WWE | Paul Heyman smentiva il ritiro di Brock Lesnar prima di WrestleMania 42

Prima di WrestleMania 42, Paul Heyman ha chiarito che Brock Lesnar non si è ritirato dalla lotta. In un’intervista, Heyman ha respinto le voci che indicavano la fine della carriera del wrestler dopo l'incontro con Oba Femi all’Allegiant Stadium. La questione riguardava la possibile conclusione dell’attività agonistica di Lesnar, ma Heyman ha affermato che l’atleta non aveva annunciato il ritiro.

Paul Heyman respinge con forza l’idea che Brock Lesnar abbia chiuso la carriera dopo il match contro Oba Femi all’ Allegiant Stadium. Intervistato da TMZ e riportato da Ringsidenews, prima di WrestleMania 42, lo storico advocate della Bestia aveva negato categoricamente che si sia trattato di un retirement match, prospettando addirittura altri quindici anni di dominio del suo assistito. La risposta di Paul Heyman a TMZ: “Altri 15 anni di dominio”. Pressato dai giornalisti sulla questione del futuro di Brock Lesnar, Heyman ha tagliato corto fin dalla prima domanda. Alla richiesta di delineare la sua visione su cosa attenda la Bestia, l’Oracle ha risposto così: “Qual è la mia visione? Sì.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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