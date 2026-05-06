In Puglia, il turismo registra un aumento costante, coinvolgendo sia crocieristi che visitatori di diversa provenienza. A Brindisi, alcuni siti storici e culturali sono attualmente chiusi, limitando le possibilità di visita e influenzando il flusso di turisti nella zona. La chiusura di queste aree rappresenta un elemento che incide sull’esperienza complessiva dei visitatori e sulla movimentazione turistica locale.

Il trend del turismo in Puglia continua a essere in crescita e questo vale anche per Brindisi. Che siano crocieristi che scelgono di muoversi autonomamente o turisti di vario genere, che tipo di accoglienza trovano in città e quali beni culturali possono visitare? Ad oggi purtroppo sono ancora chiusi per interventi di manutenzione e di messa in sicurezza, il Monumento al Marinaio d’Italia e l’area archeologica di San Pietro degli Schiavoni. Per il castello Svevo, sede del comando della Brigata Marina San Marco, si è in attesa del nuovo calendario di visite in accordo con il comune di Brindisi e la valorizzazione dell’associazione Le Colonne. La polemica I turisti lamentano anche la scarsa possibilità di visitare alcune chiese storiche come la chiesa di Santa Lucia che custodisce l’affascinante cripta.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Patrimonio off limits: siti chiusi frenano i turisti

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