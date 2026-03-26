A Lecco, i parchi comunali sono stati chiusi al pubblico giovedì 26 marzo a causa di un vento molto forte. A Perledo, una strada è stata interdetta al traffico per la presenza di massi che ostruiscono la carreggiata. Nessun incidente è stato segnalato, ma le autorità hanno deciso di adottare queste misure di sicurezza.

Il provvedimento deciso per la giornata di oggi, giovedì 26 marzo, in città a causa delle forti raffiche. Disagi lungo la SS753 di Esino con forze dell'ordine e tecnici Anas sul posto Giovedì 26 marzo, a causa del forte vento, i parchi cittadini di Lecco resteranno chiusi al pubblico. Lo hanno annunciato nella prima mattinata di oggi gli uffici municipali precisando che, a seguito dell’allerta arancione per il rischio di vento forte diramata dalla protezione civile di Regione Lombardia per ragioni di sicurezza, tutti i parchi comunali resteranno chiusi durante l’intera giornata del 26 marzo. E per la caduta di massi sulla carreggiata è stato provvisoriamente chiuso sempre dalla prima mattina di oggi, il tratto della SS753 “Di Esino” a Perledo in entrambe le direzioni, all'altezza del km 22,400. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Vento da paura: chiusi i parchi comunali a Lecco. A Perledo strada off-limits per massi in carreggiata

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