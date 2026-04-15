Patrick Mouratoglou | Tutti paragonano Sinner a Djokovic io vi spiego che è come Nadal
Patrick Mouratoglou, noto allenatore di tennis, ha commentato le similitudini tra il giovane talento italiano e i grandi campioni del passato. In particolare, ha affermato che Sinner può essere paragonato a Rafa Nadal, piuttosto che a Novak Djokovic, sottolineando le caratteristiche tecniche e il modo di giocare del giocatore italiano. Mouratoglou ha spiegato questa sua opinione senza fare confronti diretti con altri tennisti.
Patrick Mouratoglou, ex coach di Serena Williams e di altri campioni di tennis, paragona Jannik Sinner a Rafa Nadal piuttosto che a Novak Djokovic.🔗 Leggi su Fanpage.it
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