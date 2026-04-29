Patrick Mouratoglou | Sinner e Alcaraz non hanno punti deboli nel gioco Nadal e Federer ne avevano…

Il coach francese Patrick Mouratoglou ha commentato l’attuale livello di gioco dei due giovani talenti del tennis mondiale, sottolineando come Sinner e Alcaraz non presentino punti deboli nel loro stile di gioco. Secondo Mouratoglou, rispetto alle generazioni passate, come Nadal e Federer, questi ultimi avevano ancora aspetti da migliorare. Le sue osservazioni si inseriscono in un dibattito più ampio sull’evoluzione tecnica e strategica del tennis moderno.

L’evoluzione del tennis moderno è tema che affascina e per chi come il coach francese Patrick Mouratoglou, attento osservatore di tale sviluppo, le riflessioni non mancano. In un’intervista concessa a Spazio Tennis il tecnico transalpino ha fatto un po’ il punto della situazione, facendo un confronto col passato. Sovente si è detto e scritto di come nell’era dei Big-3 ci fosse stata un livello in top-10 più alto dell’attualità, per un numero maggiore di eccellenze. Tuttavia, secondo l’opinione di Mouratoglou l’analisi va effettuata da un punto di vista diverso, soprattutto in riferimento all’aspetto puramente tecnico. Disquisendo del...🔗 Leggi su Oasport.it

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