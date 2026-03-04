Pozzuoli droga e soldi nascosti nel microonde | arrestato 25enne con cocaina e crack

A Pozzuoli, i carabinieri hanno arrestato un 25enne durante un blitz in un appartamento. Durante la perquisizione, sono stati trovati e sequestrati cocaina e crack nascosti nel microonde. L’uomo è stato portato in caserma con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Nessun’altra persona è stata coinvolta nell’operazione.

Blitz dei carabinieri a Pozzuoli, dove un 25enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante un controllo notturno i militari hanno trovato cocaina, crack e oltre duemila euro in contanti, parte dei quali nascosti all’interno di un forno a microonde. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Licola, impegnati in un servizio di controllo del territorio lungo viale dei Platani. Era notte quando i militari hanno notato un’auto sospetta e hanno deciso di fermarla per un controllo. Alla guida c’era Salvatore Castellano, 25 anni, di Napoli, già noto alle forze dell’ordine. Durante le verifiche l’uomo ha mostrato un atteggiamento ritenuto sospetto dai carabinieri, che hanno deciso di approfondire il controllo con una perquisizione personale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

