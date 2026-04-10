Spaccio di droga nella notte | arrestata 46enne con crack e cocaina già pronte per la vendita

Nella notte a Caserta, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato una donna di 46 anni, già nota alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti. Durante un controllo, sono state trovate in suo possesso diverse quantità di crack e cocaina già pronte per la vendita. La donna è stata portata in caserma e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Operazione antidroga nella notte a Caserta, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato una 46enne originaria di San Nicola la Strada, già nota alle forze dell’ordine, ritenuta responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.I militari. 🔗 Leggi su Casertanews.it Battipaglia, sorpresa con hashish e cocaina pronte per lo spaccio: arrestata una donnaUna donna è stata arrestata nei giorni scorsi sulla litoranea di Battipaglia dopo essere stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti già... Scoperto con dosi già pronte di crack, cocaina e hashish: giovane pusher finisce in carcereGli investigatori della squadra mobile lo hanno notato mentre si aggirava con un atteggiamento sospetto nel quartiere Piccarello, a Latina. Maxi sequestro di droga a Roma, arrestati padre e figlio con 36 kg di cocaina Temi più discussi: Latina: operazione antidroga, 2 arresti; Senise, arrestato per spaccio di droga; Un messaggino e arriva la droga: 20 arresti e 19 indagati; Spaccia droga nella stanza affittata di un B&b di Montesilvano: arrestata giovane di Penne. Mondragone, così una famiglia gestiva un market della droga in casa: 4 arrestiSette persone indagate per traffico e spaccio di droga a Mondragone: smantellata una piazza gestita da una famiglia. virgilio.it Spaccio di droga a Olbia: un arresto vicino all’ex stazione ferroviariaOperazione dei carabinieri nella zona di Corso Umberto: in un negozio dosi di cocaina e materiale per il confezionamento ... lanuovasardegna.it Furti, spaccio di droga e resistenza: arrestato un friulano --> https://www.nordest24.it/fiume-veneto-arresto-47enne-domiciliari-furti-droga - facebook.com facebook Lo spaccio di droga a Bologna, i pusher in trasferta vendono dosi a «vista»: arrestati cinque pendolari della droga in via Amendola x.com