Il Gruppo Apei Roma ha ottenuto il riconoscimento come miglior panettone gelato decorato in occasione di una competizione dedicata ai pasticceri. Nel frattempo, l’Associazione Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, presieduta dal Maestro Iginio Massari, continua i suoi seminari pubblici. Questi incontri si svolgono recentemente a Brescia, presso la sede di Cast-Istituto italiano di Arti Culinarie e Ospitalità.

Proseguono i seminari pubblici di Apei, l'Associazione Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana presieduta dal Maestro Iginio Massari, che in questi giorni si è data appuntamento a Brescia presso la sede di Cast-Istituto italiano di Arti Culinarie e Ospitalità. Tanta formazione ma anche sperimentazione e ricerca, questo il fil rouge che ha visto il Gruppo Apei Roma – Eugenio Morrone campione del Mondo di Gelateria e nella Hall of Fame di Gelato Festival World Ranking, Dario Nuti Executive Pastry Chef del Rome Cavalieri 5 Stelle, Davide Malizia di Aromacademy e campione del Mondo di Pasticceria, Felice Venanzi e Marta Boccanera di Gruè Pasticceria già inseriti tra le 100 Eccellenze Italiane 2024 di Forbes – realizzare a dieci mani il ‘Miglior Panettone Gelato Decorato' con semifreddo al pistacchio e un sorbetto al lampone.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pasticceria, Gruppo Apei Roma vince “Miglior panettone gelato decorato”

Notizie correlate

Carrara capitale della pasticceria: al via il concorso per la miglior Colomba d’Italia 2026Marina di Carrara, 18 febbraio 2026 – Quattro giorni di sfide all’ultima glassa, profumo di lievitati e creatività senza confini: dal 1° al 4 marzo...

Leggi anche: Il 18enne Rugoletti vince a "Gelato Giovani"

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Pasticceria, Gruppo Apei Roma vince Miglior panettone gelato decorato; Gruppo APEI Roma trionfa con il Miglior Panettone Gelato Decorato; Alcenero presenta le nuove piadine; Tetra Prisma Aseptic Edg per i succhi di frutta per il fuoricasa.

Gruppo APEI Roma trionfa con il Miglior Panettone Gelato DecoratoIl Gruppo APEI Roma realizza il Miglior Panettone Gelato Decorato a Brescia, unendo gelateria, pasticceria e decorazione in chiave moderna. horecanews.it

Roma, chiusa la pasticceria Cavalletti a Parioli. «Trovati alimenti avariati e furto d'elettricità»È la storica pasticceria Cavalletti di viale Parioli, a Roma, conosciuta soprattutto per la famosa torta millefoglie, il locale in cui i carabinieri hanno accertato gravi carenze igieniche e la ... ilmessaggero.it

PREMI E RICONOSCIMENTI - Il Gruppo APEI Roma realizza il "Miglior Panettone Gelato Decorato" a Brescia, unendo gelateria, pasticceria e decorazione in chiave moderna. - facebook.com facebook

PREMI E RICONOSCIMENTI - Il Gruppo APEI Roma realizza il "Miglior Panettone Gelato Decorato" a Brescia, unendo gelateria, pasticceria e decorazione in chiave moderna. #horeca #foodservice horecanews.it/gruppo-apei-ro… x.com