A Marina di Carrara si apre il concorso per la miglior Colomba d’Italia 2026, con quattro giorni di gare intense tra pasticcerie provenienti da tutta Italia. Le sfide si svolgono tra esposizioni di dolci, assaggi e valutazioni da parte di una giuria qualificata. L’evento ha come obiettivo mettere in mostra le creazioni più innovative e tradizionali, attirando appassionati e professionisti del settore.

Marina di Carrara, 18 febbraio 2026 – Quattro giorni di sfide all’ultima glassa, profumo di lievitati e creatività senza confini: dal 1° al 4 marzo 2026 la Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (Fipgc) dà il via ai Campionati nazionali di pasticceria e panificazione in scena alla Fiera del Tirreno CT di Carrara. Carrara Capitale dell’Arte Dolce: al via i Campionati Fipgc. Un grande evento che trasformerà la città toscana nella capitale italiana dell’arte dolce, riunendo professionisti, maestri pasticcieri e talenti emergenti pronti a contendersi i titoli più ambiti del settore. Si parte domenica 1° marzo con il. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carrara capitale della pasticceria: al via il concorso per la miglior Colomba d’Italia 2026

Il tiramisù cambia forma e diventa colomba: la nuova tendenza della Pasqua 2026Cominciano i preparativi per la Pasqua 2026: la Colomba incontra il Tiramisù, unendo tradizione e innovazione in un dolce sorprendente.

Il miglior caffè con la moka: Mattia vince il concorso al Trieste Coffee FestivalSi chiama Mattia Maculotti il vincitore del Moka contest, la gara aperta a tutti per il miglior caffè preparato sul posto con la moka, organizzata in...

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Discussioni sull' argomento A Carrara novità alle gare nazionali di pasticceria: premio anche alla migliore colomba gelato; Heinz, la nuova campagna di dentsu Italia con lo chef Damiano Carrara; il nuovo maritozzo arricchito con Heinz Tomato Ketchup.

Dolci e lievitati da podio, a Carrara i campionati nazionali di pasticceria e panificazioneDal primo al 4 marzo alla Fiera del Tirreno CT quattro giorni di competizioni tra pane, glasse, colombe e gelati. Atteso il contest per la vetrina più bella ... intoscana.it

Al via i campionati nazionali di pasticceria e panificazioneQuattro giorni di sfide all'ultima glassa, profumo di lievitati e creatività: è quanto propone, dall'1 al 4 marzo, la Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc) con i Ca ... ansa.it

EVENTI - Dal 1° al 4 marzo 2026 Carrara diventa la capitale dell'ospitalità professionale: tra competizioni tra professionisti, formazione e concorsi internazionali. #horeca #foodservice #eventi horecanews.it/parte-il-conto… x.com

Diretta streaming dell' audizione di Massa per Capitale della cultura 2028 il 27 febbraio - facebook.com facebook