Grande soddisfazione per l’ IIS G. Panzini di Senigallia, che conquista il primo posto alla quarta edizione di " Gelato Giovani ", il concorso nazionale ospitato a Torino e dedicato agli studenti degli istituti alberghieri e delle scuole di settore provenienti da tutta Italia. A salire sul gradino più alto del podio è stato Matteo Rugoletti, 18 anni, studente dell’istituto senigalliese, accompagnato dal professor Daniele Tantucci. Il giovane talento ha saputo distinguersi in una competizione di alto livello, nella quale dodici studenti selezionati da tutta Italia si sono confrontati con prove complesse dedicate al mondo del gelato artigianale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il 18enne Rugoletti vince a "Gelato Giovani"

