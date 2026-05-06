Passi di Pace | una marcia di 10 km da Olginate a Lecco contro tutte le guerre
La Tavola Lecchese per la Pace organizza la dodicesima edizione della “Marcia della Pace”, una camminata di 10 chilometri che si svolgerà da Olginate a Lecco. L’evento coinvolge oltre 60 associazioni del territorio e si svolge in un momento di particolare tensione internazionale, con l’obiettivo di promuovere la cultura della nonviolenza. L’iniziativa invita i cittadini lecchesi a partecipare per esprimere solidarietà e richiamare l’attenzione sulla necessità di un impegno condiviso contro ogni forma di guerra.
La Tavola Lecchese per la Pace, che riunisce oltre 60 associazioni del territorio, annuncia la dodicesima edizione della “Marcia della Pace”, in questo momento storico così drammatico, invita i lecchesi ad unirsi, per dare voce alla cultura della nonviolenza e ribadire l’urgenza di un impegno.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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