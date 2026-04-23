Nella giornata dedicata alla legalità, una grande folla si è radunata per la Marcia della Pace e della Legalità a Borgo Tossignano. Numerosi giovani si sono ritrovati in strada per manifestare il loro impegno contro le guerre, partecipando in modo attivo e numeroso all’evento. La manifestazione ha visto una forte presenza di cittadini che hanno condiviso messaggi di pace e rispetto delle regole.

La ‘ Marcia della Pace e della Legalità ‘ di Borgo Tossignano si è confermata anche quest’anno uno straordinario successo in termini di partecipazione e di valori condivisi. L’iniziativa di ieri mattina, voluta fortemente dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Ghini e dall’Istituto Comprensivo della collina che ha sede in paese, ha chiamato a raccolta tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Un momento di riflessione, a maggior ragione in questo frangente storico ancora caratterizzato da conflitti bellici e crescenti tensioni politiche internazionali, con protagonisti tanti giovanissimi. Splendido colpo d’occhio...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Folla alla Marcia della legalità. Ragazzi in campo contro le guerre

Jerzy Popieuszko : le prêtre qui défia le régime communiste

Notizie correlate

Leggi anche: Dalla Sicilia alla Toscana per dire no alla criminalità: due sindaci in marcia alla Passeggiata della Legalità

Leggi anche: Marcia della Pace, folla in centro. Serpentone fino alla Cattedrale. Vescovo: "Il diritto va tutelato"

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Folla alla Marcia della legalità. Ragazzi in campo contro le guerre; Studenti in marcia per Giacomo. Cartelloni e fiori di carta, una comunità stretta alla famiglia Bongiorni; La comunità di Luni in marcia contro la violenza e nel ricordo di Giacomo Bongiorni; No alla guerra, oltre 3000 bambine e bambini a Genova per la marcia per la pace.

Marcia della Pace, folla in centro. Serpentone fino alla Cattedrale. Vescovo: Il diritto va tutelatoC’è un popolo in marcia che chiede la pace. Scende in piazza, invade i vicoli del centro, si snoda lungo Corso Italia e sale fino alla Cattedrale. Un lungo serpentone di persone, migliaia in un ... lanazione.it

Marcia delle VilleIl prossimo 26 aprile, in occasione della storica Marcia delle Ville, la tradizione dolciaria della Versilia incontra la bellezza delle colline lucchesi. Rovai srl, azienda storica del territorio cono ... lafolla.it

Tutti al lavoro per preparare lo striscione per la marcia della pace - facebook.com facebook

Domenica #19aprile ore 19.00 la Marcia della pace per le strade di #bologna #missionaridelpreziosissimosangue #sangasparedelbufalo #missionepopolare #cpps Leggi l’articolo x.com