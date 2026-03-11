Insieme per la pace e contro le guerre | la marcia silenziosa delle comunità parrocchiali

Venerdì 13 marzo, a San Vito dei Normanni, si svolgerà una marcia silenziosa promossa dalla comunità parrocchiale in occasione della Giornata di preghiera e digiuno organizzata dalla Cei. La manifestazione coinvolgerà diverse parrocchie locali e rappresentanti delle comunità religiose, che si riuniranno per una passeggiata senza parole. L’evento mira a promuovere la pace e a manifestare la volontà di fermare le guerre.

SAN VITO DEI NORMANNI - Venerdì 13 marzo, in occasione della Giornata di preghiera e digiuno promossa dalla Cei (Conferenza episcopale italiana) si terrà, a San Vito Dei Normanni, una marcia silenziosa, un'opportunità di riflessione. L'appuntamento è per le 19:30 in piazza Giovanni Paolo II. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

