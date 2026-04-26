Successo a Trivignano per Le Vie del Latte e dei Formaggi tra laboratori e degustazioni

Da udinetoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, a Villa Elodia, si è svolta l'iniziativa “Le Vie del Latte e dei Formaggi”, promossa dal Distretto del commercio Friuli Orientale. L’evento ha attratto molti visitatori provenienti da tutta la regione, offrendo laboratori e momenti di degustazione. La manifestazione ha coinvolto diverse attività legate al mondo lattiero-caseario e ha registrato un buon afflusso di pubblico.

Successo nel fine settimana a Villa Elodia per “Le Vie del Latte e dei Formaggi”, l’iniziativa promossa dal Distretto del commercio Friuli Orientale che ha richiamato numerosi visitatori da tutta la regione tra laboratori, degustazioni e incontri.L'eventoL’evento si è svolto su due giornate.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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