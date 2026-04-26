Successo a Trivignano per Le Vie del Latte e dei Formaggi tra laboratori e degustazioni

Nel fine settimana, a Villa Elodia, si è svolta l'iniziativa “Le Vie del Latte e dei Formaggi”, promossa dal Distretto del commercio Friuli Orientale. L’evento ha attratto molti visitatori provenienti da tutta la regione, offrendo laboratori e momenti di degustazione. La manifestazione ha coinvolto diverse attività legate al mondo lattiero-caseario e ha registrato un buon afflusso di pubblico.

Successo nel fine settimana a Villa Elodia per “Le Vie del Latte e dei Formaggi”, l’iniziativa promossa dal Distretto del commercio Friuli Orientale che ha richiamato numerosi visitatori da tutta la regione tra laboratori, degustazioni e incontri.L'eventoL’evento si è svolto su due giornate.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Tra mercatini, degustazioni, visite guidate e laboratori: torna la ‘Festa dei pesci Marinati’Da venerdì 24 a domenica 26, arriva alla Manifattura dei Marinati di Comacchio la ‘Festa dei pesci Marinati’. Il trekking gratuito alla scoperta del bosco di Soana, tra laboratori itineranti e degustazioniDomenica 29 marzo, alle ore 9, è organizzata un'escursione dal titolo “Soana, il bosco che racconta”: un percorso ad anello tra campi e querceti nel... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Tra stalle e laboratori: a Trivignano il Friuli riscopre il gusto del latte; Latte e formaggi, successo a Trivignano; Trivignano Udinese. Latte, formaggi e vini tra incontri e assaggi con Sapori di comunità. Due giorni di gusto a Trivignano: successo per Le vie del latte e dei formaggi | FOTOTrivignano Udinese, successo per Le vie del latte e dei formaggi: degustazioni, laboratori e grande partecipazione dal Fvg. nordest24.it SUCCESSO PER LE VIE DEL LATTE E DEI FORMAGGI, TRA LABORATORI, DEGUSTAZIONI E "PICCOLI CASARI" https://www.friulioggi.it/friuli/vie-latte-formaggi-trivignano-24-aprile-2026 #friuli #friulioggi - facebook.com facebook Trivignano Udinese, successo per “Le vie del latte e dei formaggi”: degustazioni, laboratori e grande partecipazione dal Fvg. #Friuli #Udine #Cronaca #Aziende #Cultura #Eventi x.com