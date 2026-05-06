Passeggiata nell' ex borgo operaio di Villaggio Breda
Una passeggiata nell'ex borgo operaio di Villaggio Breda permette di scoprire un'area situata nel Municipio VI di Roma, vicino a Torre Gaia e Grotte Celoni. L'area comprende edifici storici e zone residenziali che un tempo ospitavano lavoratori e attività industriali. La zona si estende tra vie e strade che collegano diverse parti del quartiere, offrendo uno sguardo sulla sua evoluzione nel tempo.
Una passeggiata nel territorio del Municipio VI di Roma a Villaggio Breda, nei pressi di Torre GaiaGrotte Celoni. Il nome del “villaggio” si deve a Ernesto Breda, fondatore della “Società Italiana per Costruzioni Meccaniche”.Un altro tassello di Ottavo Colle APS nella costruzione del racconto di.🔗 Leggi su Romatoday.it
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