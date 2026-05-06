Passeggiata nell' ex borgo operaio di Villaggio Breda

Una passeggiata nell'ex borgo operaio di Villaggio Breda permette di scoprire un'area situata nel Municipio VI di Roma, vicino a Torre Gaia e Grotte Celoni. L'area comprende edifici storici e zone residenziali che un tempo ospitavano lavoratori e attività industriali. La zona si estende tra vie e strade che collegano diverse parti del quartiere, offrendo uno sguardo sulla sua evoluzione nel tempo.