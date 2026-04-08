Villaggio Leumann a Collegno | nel borgo operaio alle porte di Torino c'è una Chiesa unica al mondo in stile Liberty

Nel villaggio Leumann, situato a Collegno vicino a Torino, si trova una chiesa in stile Liberty considerata unica al mondo. Il borgo operaio, costruito come insediamento per i lavoratori, è ancora abitato da alcune famiglie e aperto ai visitatori. La chiesa rappresenta uno degli edifici più distintivi del quartiere e si distingue per il suo stile architettonico. La zona conserva ancora l’aspetto originario di un tempo.

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