Una bambina di un anno, con patologie pregresse, è deceduta ieri dopo un problema respiratorio. L’allarme è stato dato dai genitori con l’aiuto dei vicini, e sul posto sono intervenuti un medico e un equipe di infermieri. Nonostante i tentativi di rianimarla, i soccorritori non sono riusciti a salvarla. La famiglia si trova ora a fare i conti con questa perdita improvvisa.

SAN FIOR - Medico e infermieri hanno provato a rianimarla a lungo ma non c’è stato nulla da fare: una bambina di un anno già affetta da patologie pregresse è morta ieri, domenica 3 maggio, in via Europa a San Fior a causa di un problema respiratorio. L'allarme è stato dato intorno alle 20.35 dall'abitazione dove la piccola viveva con i genitori. I soccorsi I genitori, di nazionalità straniera, hanno chiesto aiuto prima ai vicini di casa per lanciare l'allarme al 118 ma nonostante l’intervento tempestivo anche con l’elicottero di Treviso, emergenza non è stato possibile salvare la bambina.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambina di un anno morta dopo un problema respiratorio. L'allarme al 118 lanciato da mamma e papà con l'aiuto dei vicini

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