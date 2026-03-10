Parto improvviso bimba nasce in ambulanza in Maremma

Una donna in travaglio ha dato alla luce una bambina durante il trasferimento in ambulanza verso l’ospedale Misericordia di Grosseto. L’evento è avvenuto nelle vicinanze di Monterotondo Marittimo, dove l’ambulanza si trovava in movimento. La nascita si è conclusa con successo, senza complicazioni, e la neonata è stata presa in cura dal personale sanitario sul posto.

MONTEROTONDO MARITTIMO e– Una bimba è nata in ambulanza in Maremma durante il trasferimento della madre all'ospedale Misericordia di Grosseto. La neonata, chiamata Diara, è venuta alla luce nella tarda mattinata grazie all'assistenza dell'equipaggio del 118. La richiesta di aiuto è arrivata poco prima delle 11 al Numero unico di emergenza 112, quando alla donna si sono rotte le acque nella sua abitazione a Monterotondo Marittimo, piccolo borgo della provincia di Grosseto. Un'ambulanza del 118 è intervenuta rapidamente raggiungendo l'abitazione della famiglia e avviando il trasferimento verso l'ospedale. Durante il tragitto però la situazione si è evoluta rapidamente e il personale sanitario ha constatato che il parto era ormai imminente.