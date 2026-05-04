La mamma ha forti contrazioni bimba nasce in ambulanza durante la corsa in ospedale | parto a Fisciano Salerno

Una donna ha iniziato ad avere contrazioni forti mentre si trovava in casa. I soccorsi sono stati chiamati e, durante il trasporto in ambulanza, ha dato alla luce la neonata. La nascita è avvenuta a bordo del veicolo mentre si dirigeva verso l'ospedale di Fisciano, in provincia di Salerno. Sia la madre che la bambina sono state successivamente accompagnate in ospedale per le verifiche mediche.

Parto straordinario a bordo di un'ambulanza a Fisciano, in provincia di Salerno. Mamma e neonata stanno bene, trasportate in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Parto in corsa: nasce la piccola Michela in ambulanza a Fisciano? Cosa scoprirai Come hanno gestito il parto tra le sirene dell'ambulanza? Chi sono i soccorritori che hanno assistito la mamma a bordo? Perché il... Parto improvviso, bimba nasce in ambulanza in MaremmaMONTEROTONDO MARITTIMO e– Una bimba è nata in ambulanza in Maremma durante il trasferimento della madre all’ospedale Misericordia di Grosseto.