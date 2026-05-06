È stato avviato un piano volto a rimuovere le barriere architettoniche presenti sul territorio, con l’obiettivo di facilitare l’accesso a edifici pubblici e spazi urbani. Le iniziative prevedono interventi specifici per eliminare ostacoli che possono impedire la mobilità delle persone con disabilità. L’intervento interessa diverse aree e strutture, con l’intento di migliorare la fruibilità degli ambienti pubblici e privati.

Stop agli ostacoli che possono compromettere la mobilità dei disabili nell’accesso a edifici e spazi pubblici. Il Comune di San Giuliano ha raggiunto un accordo col centro studi Pim per la redazione del Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Dai marciapiedi alle scuole, dai parchi agli uffici pubblici, si partirà dalla mappatura del territorio, per individuare le criticità e stilare un elenco delle priorità, con la stima di costi e tempistiche. Obiettivo del Peba è armonizzare gli interventi attraverso una programmazione dettagliata e coerente. Il Peba sarà inoltre redatto parallelamente alla variante generale del Pgt, rafforzando l’integrazione tra pianificazione urbanistica e accessibilità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parte il piano anti-barriere sul territorio

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